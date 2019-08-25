حريق في قناة الأهلي وانقطاع بث الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أكد محمد العدل رئيس قناة الأهلي، أن ماس كهربائي تسبب في توقف برامج البث المباشر، مساء اليوم الأحد.
وأشار العدل في تصريحات رسمية، إلى أن ما يتردد عن حدوث أزمات أو إصابات بين العاملين في القناة لا أساس له من الصحة.
وأوضح العدل أن الماس الكهربائي تسبب في توقف برامج القناة المباشرة في تمام السابعة وعشر دقائق من مساء الأحد.
واختتم: "المسؤولون عن الكهرباء وفنيو مدينة الانتاج الإعلامي سيطروا على الموقف، وسيتم عودة برامج الهواء في الحادية عشر من مساء اليوم".
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