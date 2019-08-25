بعد انتقاله لإنبي.. محمد شريف: لا أريد الحديث عن فترة لاسارتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال محمد شريف المنتقل حديثًا لفريق إنبي، إن انتقاله للفريق البترولي تعد خطوة مهمة في مسيرته نظرًا لرغبته في الحصول على فرصة المشاركة بصورة مستمرة.

وأضاف شريف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الأحد :"الانضمام لإنبي خطوة مهمة، أسعى للاجتهاد في التدريبات مثلما كنت أفعل مع الأهلي من أجل الضمان في التشكيل الأساسي".

وعن موعد انضمامه لتدريبات إنبي، كشف :"من المقرر أن انضم للتدريبات غدًا الإثنين، وجودي مع علي ماهر سيساعدني كثيرًا لأنه مدرب جيد".

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وجول فترته مع المدرب السابق مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للأهلي، قال :"لا أريد الحديث عن فتراتي الأخيرة في الأهلي خاصة فيما يخص خروجي من حسابات لاسارتي، أريد أن أركز الآن في المستقبل".

وكان شريف انتقل إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية من موسم (2017 - 2018) قادمًا من فريق وادي دجلة.

صاحب الـ23 عامًا شارك مع الأهلي في 12 مباراة بمختلف المسابقات المحلية ليسجل أربعة أهداف وبصنع هدفين.