محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
قال محمد شريف المنتقل حديثًا لفريق إنبي، إن انتقاله للفريق البترولي تعد خطوة مهمة في مسيرته نظرًا لرغبته في الحصول على فرصة المشاركة بصورة مستمرة.
وأضاف شريف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الأحد :"الانضمام لإنبي خطوة مهمة، أسعى للاجتهاد في التدريبات مثلما كنت أفعل مع الأهلي من أجل الضمان في التشكيل الأساسي".
وعن موعد انضمامه لتدريبات إنبي، كشف :"من المقرر أن انضم للتدريبات غدًا الإثنين، وجودي مع علي ماهر سيساعدني كثيرًا لأنه مدرب جيد".
وجول فترته مع المدرب السابق مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للأهلي، قال :"لا أريد الحديث عن فتراتي الأخيرة في الأهلي خاصة فيما يخص خروجي من حسابات لاسارتي، أريد أن أركز الآن في المستقبل".
وكان شريف انتقل إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية من موسم (2017 - 2018) قادمًا من فريق وادي دجلة.
صاحب الـ23 عامًا شارك مع الأهلي في 12 مباراة بمختلف المسابقات المحلية ليسجل أربعة أهداف وبصنع هدفين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتقاله لإنبي.. محمد شريف: لا أريد الحديث عن فترة لاسارتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.