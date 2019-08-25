محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن إعارة لاعب الفريق محمد شريف لفريق إنبي لمدة موسم واحد.
وأوضح الموقع الرسمي للأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء وافقت على إعارة شريف إلى إنبي بعد الاتفاق على كافة التفاصيل بين النادين.
وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن إدارة الأهلي اشترطت على إنبي عدم مشاركة شريف خلال مباريات الفريقين في مسابقة الدوري خلال الموسم المقبل.
هذا البند بدأ الأهلي ينفذه في الموسم الماضي مثلما فعل نادي الزمالك خلال المواسم الماضية وهذا ما يتم اعتماده في الدوري الإنجليزي.
ووفقًا للوائح في إنجلترا فأن اللاعب الذي يخرج على سبيل الإعارة ليس من حقه أن يشارك أمام ناديه.
وكان شريف انتقل إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية من موسم (2017 - 2018) قادمًا من فريق وادي دجلة.
صاحب الـ23 عامًا شارك مع الأهلي في 12 مباراة بمختلف المسابقات المحلية ليسجل أربعة أهداف وبصنع هدفين.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. لاعب الأهلي يرحل لإنبي.. وشرط إنجليزي في العقد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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