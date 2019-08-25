5 سيناريوهات للدوري بعد قرار إلغاء الهبوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أصبح شكل الدوري في الموسم الجديد غامضًا بعد قرار لجنة التسوية والتحكيم بإلغاء الهبوط في الموسم الماضي (2018 - 2019).

قرار إعادة أندية الداخلية وبتروجيت والنجوم وضع اتحاد الكرة في مأزق حيث سيصبح عدد الفريق المشاركة 21 فريقًا في الموسم الجديد بعد صعود الثلاثي طنطا وأسوان وإف سي مصر.

وأصبح شكل الدوري في الموسم الجديد أمام 5 سيناريوهات، وهذا ما سوف نستعرضه في التقرير التالي:

- العودة للمجموعتين

قد يعود اتحاد الكرة للتفكير في تطبيق نظام المجموعتين في الموسم الجديد، حيث سيشارك عشرة فرق في مجموعة و11 فريقًا في مجموعة أخرى.

سيناريو تطبيق دوري المجموعتين ليس الأول الذي يتم تنفيذه، وسبق وأن أقيم آخر مرة في موسم (2013 - 2014).

الأهلي وسموحة تأهلا من المجموعة الأولى، في المقابل صعد الزمالك وبتروجيت عن المجموعة الثانية ليقام دوري حاسم بين أربعة فرق لتحديد البطل.

واستطاع الأهلي أن يحقق الدوري في النهاية متفوقًا بفارق الأهداف على سموحة حيث جمع الثنائي سبع نقاط، في المقابل تواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط يليله بتروجيت في المركز الرابع بدون أي نقاط.

أما من ناحية الهبوط، فقد تم الاعتماد على إقصاء خمسة أندية من خلال هبوط أندية غزل المحلة والإنتاج الحربي من المجموعة الأولى وهبوط الثلاثي تيلفونات بني سويف والقناة والمنيا من المجموعة الثانية.

- غياب فريق

طريقة أخرى قد يلجأ لها اتحاد الكرة بعيدًا عن دوري المجموعتين من خلال الاعتماد على 21 فريقًا من دوري واحد لكن ستشهد كل جولة غياب فريق عن المشاركة.

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وستقام كل جولة من 10 مباريات أي مشاركة 20 فريقًا على أن يكون الفريق الـ21 راحة ويتم الاعتماد على هذا الشكل حتى نهاية الدوري بين جميع الفرق المشاركة.

- 22 فريقًا في الدوري

من المحتمل أن يقيم اتحاد الكرة دورة ثلاثية بين أصحاب المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية للمجموعات الثلاث على أن يتم صعود البطل للمشاركة في الدوري، وسيكون وقتها عدد الفرق المشاركة 22 فريقًا.

المجموعة الأولى احتل فيها فريق بني سويف المركز الثاني خلف أسوان، بينما تواجد فريق سيراميكا والرجاء في وصافة المجموعة الثانية والثالثة خلف نادي مصر وطنطا.

وإذا تم تطبيق دوري مكون من 22 فريقًا سيكون الدوري المصري أشبه بعض الشيء بدوري الدرجة الأولى الإنجليزية "تشامبيونشيب" نظرًا لمشاركة 24 فريقًا.

وبالطبع زيادة عدد الفرق في الدوري المصري سيزيد من عدد الجولات في الدوري حيث كانت تقام المسابقة من 34 جولة لتصبح 42 جولة في حال مشاركة 22 ناديًا.

وقد يعتمد اتحاد الكرة على طريقة أخرى من خلال تواجد 22 فريقًا على أن يتم تقسيمهم إلى مجموعتين تكون كل مجموعة مكونة من 11 فريقًا.

- الاعتماد على الطريقة البلجيكية

قد نرى الدوري المصري شبيهًا بالطريقة البلجيكية في الموسم المقبل من خلال تنظيم مسابقة الدوري من دور واحد بمشاركة 21 فريقًا على أن يتم انحسار المنافسة على قمة الدوري بين ثمانية فرق مقابل منافسة باقي الفرق على البقاء.

هذا الأسلوب يُطبق في الدوري البلجيكي حتى الآن حيث يتم الاعتماد على مشاركة 16 فريقًا وتنحصر المنافسة في النهاية بين ستة فرق تنافس من خلالها البطل بجانب تحديد الأندية المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

اقتراح تطبيق الدوري من دور واحد تم طرحه بالفعل من رئيس لجنة المسابقات السابق عامر حسين إلا أن الاقتراح تم رفضه من أندية الدوري الممتاز في الموسم الماضي بجانب أنه تم رفض دوري المجموعتين.