أول رد من اتحاد الكرة على قرار إلغاء الهبوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد أسامة إسماعيل مدير المركز الإعلامي باتحاد الكرة، أن الاتحاد لم يتلق أي قرار بشأن إلغاء الهبوط من لجنة التسوية والتحكيم.

وأضاف إسماعيل في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، أنه فور وصول القرار رسميًا سيعلن الاتحاد موقفه القانوني.

وأصدرت اللجنة الاستشارية " الجانب المستعجل "بمركز التسوية والتحكيم حكمًا بوقف هبوط أندية بتروجت والداخلية والنجوم واستمرارهم في الدوري لحين الفصل في الجانب الموضوعي للدعوى.

وأصدرت لجنة التسوية والتحكيم 3 قرارات بخصوص دعوى الأندية الثلاثة لإلغاء الهبوط في الموسم الماضي 2018-2019، أهمها إلغاء الهبوط شكلًا، مع وقف إعلان ترتيب الأندية للموسم الماضي.