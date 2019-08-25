ميدو يعلن 21 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمواجهة الزمالك

أختار أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة ، 21 لاعبًا ، للدخول في معسكر مغلق غد الاثنين ، استعدادا لمواجهة فريق الزمالك ، المقرر اقامتها الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، في دور ال 8 لبطولة كأس مصر .
واللاعبون المختارون هم : احمد عادل – محمود حمدي – محمد كوكو في حراسة المرمي عصام صبحي – أحمد عبد العزيز مودي – شريف حازم – هاني سعيد – عاصم سعيد – أحمد ياسين – احمد محسن – مصطفي شبيطه – صلاح ريكو – خالد اوتشو – باولن فوافي – ميدو جابر – محمد ابراهيم – صلاح عاشور – اودو موسيس – عبد الله مجدي – صلاح امين – عمرو مرعي
ويغادر فريق المقاصة في تمام الساعة الحادية عشر صباحا متجهة الى الاسكندرية لبداية الاستعداد لمواجهة الزمالك ، ويخوض الفريق مران غد الاثنين مران مسائي بفندق الإقامة . وأكد وليد هويدي ، مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة ، بأن هناك حالة من التركيز الكبيرة والروح المعنوية العالية لدي جميع لاعبي الفريق لتقديم مباراة جيدة ، وتجاوز عقبة الزمالك للصعود للدور قبل النهائي لمواجهة الاتحاد السكندري والمنافسة علي لقب البطولة .
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