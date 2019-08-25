ميتشو يعلن قرار صارم بشأن ثلاثي هجوم الزمالك

أكد مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مصطفى محمد مهاجم الفريق أصبح هو المهاجم الأول لدي الصربي ميتشو المدير الفني الجديد للفريق بعد المستوى المميز الذي ظهر به في مباراة ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وشدد المصدر على أن ميتشو معجب بقدرات مصطفى محمد كثيرا وهو ما جعله يحتل الترتيب الأول في قائمة مهاجمي الفريق خلال الموسم الجديد على حساب الثنائى عمر السعيد والمغربي خالد بوطيب.

ومن المنتظر أن يدفع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بمصطفى محمد اساسيا في مباراة مصر المقاصة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل فى كأس مصر.