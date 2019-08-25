محمد الشواربي مرشحا لرئاسة لجنة المسابقات باتحاد الكرة

دخل محمد الشواربي عضو لجنة المسابقات السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف "، ضمن المرشحين بقوة لرئاسة لجنة المسابقات باتحاد الكرة خلفا لعامر حسين. بقوة لرئاسة لجنة المسابقات باتحاد الكرة خلفا لعامر حسين. ورشح بعد مسؤولي اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة محمد الشواربي لرئاسة اللجنة، خاصة أنه من العناصر الشابة ويملك خبرة العمل في المسابقات بحكم عمله في الكاف.

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