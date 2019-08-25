جريزمان يقود هجوم برشلونة أمام ريال بيتيس

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ريال بيتيس، وذلك في اللقاء الذي ينطلق في تمام التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني وجاء تشكيل البلوجرانا على النحو التالي : حراسة المرمى : تيرشتيجن. Advertisements خط الدفاع : سيميدو، بيكيه، لينجلت، جوردي ألبا. خط الوسط : سيرجيو روبيرتو، دي يونج، بوسكيتس، بيريز، رافينا. خط الهجوم : انطوان جريزمان.

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