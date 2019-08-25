أعلن النادي الأهلى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، أن التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق أفضل لاعب بالموسم الماضي. وغرد حساب النادي على موقع تويتر قائلًا " نقدم لكم نسر الموسم ٢٠١٨-٢٠١٩... لاعبنا، علي معلول". لكم نسر الموسم ٢٠١٨-٢٠١٩... لاعبنا، علي معلول". وقدم الظهير الأيسر التونسي أداءً مميزًا، حيث سهم في انتصارات الفريق الأحمر وقاده للتتويج ببطولة الدوري Advertisements الممتاز. الممتاز. علي معلول سجل بقيمص النادي الأهلي ثمانية أهداف الموسم الماضي في الدوري الممتاز، وصنع سبعة أخرين. جدير بالذكر أن الاهلي توج بلقب الدوري بعد أن جمع 80 نقطة، بفارق ثمانية نقاط عن أقرب منافسيه الزمالك الذي حل وصيفًا للمسابقة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. الأهلي يعلن علي معلول أفضل لاعب بالموسم الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.