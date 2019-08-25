وكيل موليكا: رفضنا عروض من مارسيليا وبازل واللاعب قرر البقاء مع مازيمبي

أكد توفيق خالد وكيل أعمال، جاكسون موليكا مهاجم فريق مازيمبي الكونغولي، بقاء اللاعب مع فريقه حتى نهاية الموسم، وأن اللاعب أغلق باب الرحيل.
وأضاف توفيق خالد في تصريحات خاصة لبوابة "الوفد"، أن
وأشار: "رفضنا عروض من مارسيليا وبازل، اللاعب قرر البقاء مع الفريق، هو يرغب باللعب في أوروبا، لكنه في الوقت الحالي باقي مع مازيمبي".
ويعد موليكا أحدى أهداف النادي الأهلي الأساسية، وسط رغبة النادي بتدعيم الخط الهجومي للفريق وبيع المغربي وليد أزارو.
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