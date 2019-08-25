رسميًا: إنبي يضم محمد شريف على سبيل الإعارة

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن إعارة محمد شريف، لاعب فريق الكرة، إلى

نادي إنبي لمدة موسم.

أوضح أن النادي الأهلي وافق على

إعارة محمد شريف إلى نادي إنبي، وذلك بعد الاتفاق على كافة التفاصيل بين الناديين، وفي ضوء العلاقة القوية والمميزة بين الطرفين