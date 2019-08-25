نيوكاسل يذيق توتنهام الهزيمة الأولى بالموسم الجديد من البريميرليج

سقط فريق توتنهام في فخ الهزيمة أمام نيوكاسل سيتي بهدف نظيف، وذلك في اللقاء الذي انتهى منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

سجل جويلينتون هدف نيوكاسل في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

سقوط توتنهام هو الأول هذا الموسم على ملعبه ووسط جماهيره بعد انقضاء ثلاث جولات من البريميرليج، إذ إنه انتصر في المباراة الافتتاحية بالموسم الجديد، ثم تعادل أمام مانشستر سيتي حامل

اللقب في الجولة الثانية.

في المقابل حقق نيوكاسل أول انتصار له هذا الموسم، إذ إنه تلقى هزيمتين في الجولتين السابقتين أمام أرسنال ونوريتش.

بهذه النتيجة يحتل نيوكاسل المركز الثامن عشر بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ثلاث نقاط، فيما يحتل توتنهام المركز السادس برصيد أربع نقاط.