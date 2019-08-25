جوارديولا يشيد بدافيد سيلفا : أحد أفضل اللاعبين الذين شاهدتهم

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بأداء دافيد سيلفا لاعب وسط الفريق بعد وصول الأخير للمباراة رقم 400 بالقميص السماوي.
وقال جوارديولا في تصريحات صحفية عقب انتهاء مباراة فريقه أمام بورنموث، " لا يمكننيأن أتحدث عن سيلفا، فالجميع يعرف من هو وكيف يؤدي".
مانشستر سيتي تغلب على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدفـ في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثةمن الدوري الإنجليزي.
وأضاف مدرب مانشستؤ سيتي " دافيد سيلفا أحد أغضل اللاعبين الذين رأيتهم طيلة حياتي، فهو يمتلك حساسية التمركز جيدًا سواء بالكرة أو بدون الكرة".
جدير بالذكر أن دافيد سيلفا البالغ من العمر 34 عامًا انضم لصفوف مانشستر سيتي في صيف 2010، قادمًا من فالنسيا الإسباني.
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