رياضة | محمد شريف لـ"الخليج 365 الرياضي": اخترت إنبي لهذه الأسباب.. وكنت استحق فرصة في الأهلي

أكد محمد شريف لاعب الأهلي والذي أعير مساء اليوم رسميا لصفوف نادي إنبي أنه فصل الرحيل عن القلعة الحمراء في الوقت الحالي والانضمام لصفوف النادي البترولي للحصول على فرصة المشاركة واللعب مرة أخرى بعدما ابتعد عنها في الفترة الماضية.

وأضاف شريف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"اخترت الانضمام لنادي إنبي لأنه منظومة محترمة للغاية ويقوده جهاز فني محترم بقيادة الكابتن علي ماهر".

وتابع :"لم أحصل على فرصة المشاركة مع الأهلي، وسأحاول خلال الموسم المقبل الذي تمت إعارتي فيه بأني كنت استحق اللعب والحصول على فرصة".

وواصل :"الإعارة تتضمن عدم مشاركتي أمام الأهلي، وأكن كل الاحترام لمسئولو النادي في هذا البند".

وعن توجيه رسالته إلى مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للأهلي قال :"الله يسهله ويوفقه في خطوته المقبلة، لا أحب الحديث عن أحد".