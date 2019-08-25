رياضة | كينتانا بطلا للمرحلة الثانية في سباق إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كينتانا بطلا للمرحلة الثانية في سباق إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم نايرو كينتانا قرب النهاية ليفوز بالمرحلة الثانية في سباق إسبانيا للدراجات اليوم الأحد، ويوجه تحذيرا مبكرا للمنافسين على اللقب.

وتقدم كينتانا، أحد المرشحين للفوز باللقب وسط مشاركة ضعيفة من الكبار، إلى المركز الثاني في الترتيب العام متأخرا بثانيتين عن الأيرلندي نيكولاس روتش متسابق صن ويب الذي احتل المركز الثاني في المرحلة.

وبدا أن الفوز سيكون من نصيب أحد المتسابقين المتخصصين في سباقات السرعة لكن كينتانا، وهو أحد أفضل المتسابقين المميزين في صعود المرتفعات، خطف الفوز.

وهاجم أربعة متسابقين مبكرا لكن المجموعة الأساسية لحقت بهم قبل 31 كيلومترا من النهاية.

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وفي المرتفع الأخير في المرحلة قبل أكثر من 25 كيلومترا من النهاية بقليل هاجمت مجموعة من المرشحين للقب.

وتسابق كينتانا وروتش وريجوبرتو أوران (إيدوكيشن فيرست) وميكيل نيفي (ميتشلتون-سكوت) وبريموش روجليتش (جامبو فيسما) وفابيو أرو (فريق الإمارات) بسرعة كبيرة عند النزول من المرتفع الأخير.

وهاجم المتسابق الكولومبي قبل ثلاثة كيلومترات من النهاية ولم يستطع الآخرون اللحاق به.

وعبر كينتانا الفائز بسباق إسبانيا 2016 خط النهاية ليواصل الأداء الرائع الذي اختتم به سباق فرنسا الشهر الماضي.

وتمتد المرحلة الثالثة غدا الإثنين لمسافة 188 كيلومترا من إيبي إلى أليكانتي.