رياضة | أندية الصعيد ومطروح تناقش مع عبدالغنى سبل التعاون مع جمعية المحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أندية الصعيد ومطروح تناقش مع عبدالغنى سبل التعاون مع جمعية المحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل مجدى عبدالغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين بمقر الجمعية عدد من رؤساء مجالس اداراة اندية الاقصر واسوان وذالك من اجل بحث سبل التعاون ما بين هذة الاندية والجمعية حيث اكد مجدى عبدالغنى ان الجمعية تقوم بتقديم كافة الدعم والمساندة لكل اندية مصر سواء لاعبين او رؤساء مجالس الاندية حيث ان دورجمعية اللاعبين المحترفين الاهتمام باللاعبين والوقوف الى جانبهم ورد حقوقهم فى اى مشكلة تحدث.

وأضاف عبدالغنى ان الجمعية تقوم بعلاج اللاعبين وانها تجرى كافة العمليات لهم مما يخفف من العب على مجالس ادارات الأندية.

Advertisements

كما قام مجدى عبدالغنى بتسلم أندية الاقصر وأسوان طاقم رياضى كامل للفريق الاول بكل نادى كدعم من الجمعية لهذة الأندية.

كما التقى عبدالغنى مع أندية مطروح حيث استقبل بمقر الجمعية الحاج سعد ابوصندوق رئيس مجلس ادارة نادى الرجاء وكذالك رئيس مجلس ادارة نادى الحرية.

وفى نهاية الاجتماع قدمت اندية الصعيد ومطروح شكرها لمجدى عبدالغنى على الدور الذى يقوم بة من اجل دعم وخدمة الاندية واللاعبين وعلى الارتقاء وتفعيل دور جمعية اللاعبين المحترفين فى خدمة الاندىة وكرة القدم المصرية.

