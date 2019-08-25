رياضة | تعرف على منافسي الأندية المصرية في دور الـ32 للبطولات الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على منافسي الأندية المصرية في دور الـ32 للبطولات الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز في التأهل لدور الـ32 لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية، لينضم الثلاثي لفريق المصري الذي تم إعفائه من هذا الدور، ليصبح فرسان مصر الأربعة في دور الـ32 للبطولات القارية.

وهنا يستعرض "الخليج 365 الرياضي" المواجهات المقبلة للأندية المصرية في دور الـ32 للبطولات الإفريقية:

الأهلي:

نجح الأهلي في تخطي عقبة إطلع بره بنتيجة 13-0 بالفوز ذهابا وإيابا على اطلع بره من جنوب السودان 4/0 و9/0، وسيواجه الأهلي فريق كانو سبورت الغيني الذي تخطى نظيره ميكيلي الإثيوبي، ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب أحد ايام 13 أو 14 أو 15 من شهر سبتمبر المقبل فى غينيا ، بينما تقام مباراة الإياب في مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر نفسه .

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الزمالك:

سيلتقي فريق الزمالك مع فريق جينراسيون السنغالي الذي تخطى نظيره أوليرز الليبيري، ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب أحد ايام 13 أو 14 أو 15 من شهر سبتمبر المقبل فى السنغال ، بينما تقام مباراة الإياب في مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر نفسه ، وكان الزمالك قد تأهل بالفوز ذهابا وإيابا على ديكيداها الصومالي 7/0 و6/0

بيراميدز:

سيواجه بيراميدز نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري والذي تخطى نظيره قطن التشادي، ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب أحد ايام 13 أو 14 أو 15 من شهر سبتمبر المقبل فى مصر ، بينما تقام مباراة الإياب في الجزائر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر نفسه ، وكان بيراميدز قد تأهل بالفوز ذهابا وإيابا على ايتوال الكونغولي 4/1 و1/0.

المصري البورسعيدي:

سيواجه فريق ماليندي بطل زنجبار والذي تخطى مقديشيو سيتي الصومالي، حيث ستقام مباراة الذهاب بزنجبار أحد أيام 13، 14، 15 سبتمبر، فيما ستقوم مباراة العودة في مصر أحد أيام 27، 28، 29 سبتمبر أيضًا، وكان المصري واحدا من 11 ناديا تم إعفائهم من خوض منافسات دور الـ64.