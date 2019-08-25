رياضة | عاجل.. مكالمة الخطيب تقرب مدرب باريس السابق من قيادة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مكالمة الخطيب تقرب مدرب باريس السابق من قيادة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب البرازيلي ريكاردو جوميز من تولي المسؤلية الفنية لفريق الأهلي في الموسم المقبل عقب رحيل مارتن لاسارتي عن الفريق الأحمر.

وتواصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أمس السبت مع البرازيلي ريكاردو جوميز لمعرفة شروطه لتدريب الفريق الأحمر وتحديد عدد أفراد الجهاز المعاون له في خلافة لاسارتي.

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ورحب البرازيلي ريكاردو جوميز بتدريب النادي الأهلي بالمقابل المادي الذي وضعه رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب والذي لا يتجاوز 2 مليون دولار كحد أقصى للتعاقد مع جهاز فني جديد.

ويمتلك ريكاردو جوميز سيرة ذاتية قوية، حيث بدأ اسمه يلمع مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة من 1996-1998 وحقق معه لقب الدوري، ودرب في البرازيل أندية: فلومينيسي، وفلامنجو وسانتوس، وفاسكو دي جاما.

كما تولّى جوميز تدريب المنتخب البرازيلي الأوليمبي خلال الفترة من 2002 حتى 2004، ثم عاد إلى فرنسا مدربًا لنادي بوردو وموناكو الفرنسيين 2007-2009 ، بالإضافة إلى تولى جوميز تدريب النصر السعودي عام 2017 في تجربة قصيرة جدًا.