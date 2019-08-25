رياضة | سانشيز في إنترميلان خلال ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سانشيز في إنترميلان خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي إنتر ميلانالإيطالي من الحصول على خدمات المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم مانشستر يونايتد خلال الأيام المقبلة.

وتبعاً للصحيفة البريطانية "ميرور" فإن مانشستر يونايتد يرغب في تكليف إنتر أكبر قدر ممكن من راتب سانشيز "500 ألف جنيه إسترليني" في الاسبوع الواحد.

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ويسعتبر سماح مانشستر يونايتد برحيل سانشيز، تحديًا كبيرًا لـ"الشياطين الحمر"، في ظل عدم وجود وفرة عددية في الخط الهجومي لكتيبة المدرب أولي جونار سولسكاير.

ويرغب مانشستر يونايتد في دفع إنتر ميلان لخمسة ملايين جنيه إسترليني من راتب سانشيز، مع وضع خيار شراء مقابل 15 مليون جنيه إسترليني.

ولكن حتى الآن فشل إنتر في التوصل لاتفاق مع يونايتد بشأن تلك المبالغ، لكنه بات مضطرًا للعودة للتفاوض من جديد، لتحقيق طلب مدربه أنطونيو كونتي.