رياضة | أندية وادي دجلة في منافسات بطولة بلاك بول للإسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أندية وادي دجلة في منافسات بطولة بلاك بول للإسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك أبطال نادي وادى دجلة في بطولة بلاك بول للناشئين والناشئات (19-11) وعمومي (رجال وسيدات) ورواد (فوق 35/45)، والتي يستضيفها نادي بلاك بول في الفترة من 22-26 من شهر أغسطس الحالي.

يضم فريق أندية وادى دجلة كل من اللاعب يحيي النوساني، كريم التركي، سيف الشناوي، طه الشافعي، ملك عمرو، ناردين سامح، نور الشرقاوي، نور خالد، وشهد الرفاعي.

وتعتبر بطولة بلاك بول أحد البطولات المهمة في رياضة الإسكواش من حيث عدد النقاط ومكانتها كأول بطولة للإسكواش في الموسم الرياضي المحلي.