رياضة | أثناء مشاركته ضمن المنتخب.. الدجلاوي يوسف نصير يفوز في بطولة الإتحاد الدولي للكرة الطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أثناء مشاركته ضمن المنتخب.. الدجلاوي يوسف نصير يفوز في بطولة الإتحاد الدولي للكرة الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق اللاعب الدجلاوي يوسف أحمد نصير الفوز الثاني على التوالي أثناء مشاركته ضمن المنتخب الوطني للناشئين في منافسات بطولة العالم للكرة الطائرة، والتي نظمها الإتحاد الدولي للكرة الطائرة بتاريخ 21 من شهر أغسطس الحالي في تونس.

حيث تغلب المنتخب المصري على منتخب الأرجنتين بنتيجة 1-3.

جدير بالذكر أن سجل يوسف 11 نقطة خلال مشاركته في المباراة الإفتتاحية التي فاز بها المنتخب الوطني على منتخب ألمانيا بنتيجة 2-3.