رياضة | نجوم وادي دجلة يحصدون لقب البطولة العربية للسباحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجوم وادي دجلة يحصدون لقب البطولة العربية للسباحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح لاعبو أندية وادى دجلة المشاركين ضمن المنتخب الوطني في حصد جوائز البطولة العربية للسباحة بواقع 11 ميدالية (6 ميداليات ذهبية، 2 ميدالية فضية، 3 ميداليات برونزية)، وأقيمت البطولة في العاصمة المغربية، الدار البيضاء خلال أغسطس الجاري.

شارك في البطولة كل من اللاعبة لجين ضياء الدين، التي حصلت على 3 ميداليات ذهبية (100 فراشة – 400 متنوع – 200 ظهر – وميدالية برونزية 100 ظهر).

وانضم لمنافسات البطولة اللاعب عمر عادل، ليفوز بالميدالية البرونزية (100 حرة)، والميدالية الفضية في لعبة تتابع 4*100 متنوع.

وحصلت اللاعبة روان أبو الفضل على 3 ميداليات ذهبية (100 حرة – تتابع 4*100 حرة مختلط – 4*100 متنوع مختلط)، وميدالية فضية (50 حرة)، وميدالية برونزية (50 فراشة).