رياضة | مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
مباراة الإتفاق والأهلي في تمام الساعة 18:40 بتوقيت مكة المكرمة
مباراة العدالة وضمك في تمام الساعة 18:45 بتوقيت مكة المكرمة
مباراة الفيحاء والحزم في تمام الساعة 20:20 بتوقيت مكة المكرمة
مباراة الفتح والنصر في تمام الساعة 20:40 بتوقيت مكة المكرمة
مباراة الاتحاد والتعاون في تمام الساعة 20:50 بتوقيت مكة المكرمة
في حين ستقام مباراتين في إطار الأسبوع الثاني من الدوري السعودي يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس الجاري، وهما:
مباراة الشباب والفيصلي في تمام الساعة 18:55 بتوقيت مكة المكرمة
مباراة الوحدة وأبها في تمام الساعة 20:40 بتوقيت مكة المكرمة
وسيكون مسك ختام الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي مساء يوم السبت المقبل والموافق 31 أغسطس الجاري مع مباراة نادي الهلال والرائد والتي ستقام في تمام الساعة 19:05 بتوقيت مكة المكرمة.