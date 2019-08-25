رياضة | مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري المحترفين السعودي " دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين" يوم الخميس المقبل الموافق 29 أغسطس المقبل، حيث سيشهد يوم الخميس 5 مباريات قوية وهي:



مباراة الإتفاق والأهلي في تمام الساعة 18:40 بتوقيت مكة المكرمة

مباراة العدالة وضمك في تمام الساعة 18:45 بتوقيت مكة المكرمة

مباراة الفيحاء والحزم في تمام الساعة 20:20 بتوقيت مكة المكرمة

مباراة الفتح والنصر في تمام الساعة 20:40 بتوقيت مكة المكرمة

مباراة الاتحاد والتعاون في تمام الساعة 20:50 بتوقيت مكة المكرمة



في حين ستقام مباراتين في إطار الأسبوع الثاني من الدوري السعودي يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس الجاري، وهما:



مباراة الشباب والفيصلي في تمام الساعة 18:55 بتوقيت مكة المكرمة

مباراة الوحدة وأبها في تمام الساعة 20:40 بتوقيت مكة المكرمة