رياضة | أبطال نادي وادي دجلة يتوجون ببطولة Growth Point للإسكواش

حصد أبطال نادي وادى دجلة على بطولة Growth Point للإسكواش، التي تستضيفها مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا في شهر أغسطس الحالي.

شارك في البطولة اللاعب يوسف إبراهيم، الذي حصل على لقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على غريمه الفرنسي لوكاس سيرم بنتيجة 3-0.

وعلى صعيد منافسات السيدات حصلت اللاعبة منة حامد على لقب البطولة بعد تغلبها على غريمتها اللاعبة ميلناي لوو بنتيجة 3-0.