رياضة | رد باريس سان جيرمان يأتي على عرض برشلونة.. وريال مدريد يستعد للافتراس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد باريس سان جيرمان يأتي على عرض برشلونة.. وريال مدريد يستعد للافتراس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية، إلى أن باريس سان جيرمان حسم موقفه من عرض برشلونة الأخيرة للحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية قد كشفت عن عرض البلوجرانا الأخير لضم نيمار والي جاء عبارة عن الإعارة لمدة موسم بصيغتين إحداهما تتضمن خيار الشراء والأخرى إلزامية الشراء، وكل منهما بقيمة 170 مليون يورو.

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كما شمل العرض استعارة اللاعب البرازيلي مقابل 40 مليون يورو، مع إعارة الفرنسي عثمان ديمبلي نجم البرسا للنادي الباريسي لمدة عام.

وقالت التقارير الأولية، أن باريس سان جيرمان رفض عرض برشلونة، مؤكدًا تصميمه على شرطه السابق ألا وهو الإعارة لمدة موسم مع إلزمية الشراء مقابل 170 مليون يورو.

ويستعد نادي ريال مدريد الإسباني لتقديم عرضًا ضخمًا للفوز بخدمات البرازيلي نيمار، في ظل رفض باريس بيع اللاعب إلى برشلونة.