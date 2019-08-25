رياضة | بيراميدز يفوز على ايتوال دي كونغو ويتأهل لدور الـ32 بالكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يفوز على ايتوال دي كونغو ويتأهل لدور الـ32 بالكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب فريق بيراميدز المصري اليوم الأحد على مضيفه ايتوال الكونغولي بهدف نظيف في إياب الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية .

قام باحراز هدف اللقاء إسلام عيسى في الدقيقة 32 ليتأهل بيراميدز بعد أن فاز ذهابًا بنتيجة 4-1 في مصر.

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وأشرك المدير الفني لبيراميدز سباستيان ديسابر بعض البدلاء مثل عبد الله بكري وأحمد توفيق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى، كما تعرض بكري للإصابة.

وصعد بيراميدز إلى دور الـ32 بالبطولة ليضرب موعدًا مع فريق شباب بلوزداد الجزائري في واحدة من المبارايات القوية.

ويخوض بيراميدز منافسات البطولات القارية لأول مرة في تاريخه، بعدما حل في المركز الثالث بالدوري خلال الموسم الماضي.