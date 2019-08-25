الامارات | بالفيديو.. تعرف إلى ملوك التواصل الاجتماعي في كرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تعرف إلى ملوك التواصل الاجتماعي في كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجني نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو أموالاً طائلة بصفته "ملك التواصل الاجتماعي" متفوقاً على البرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي، إذ يبلغ مجموع متابعي "الدون" على المنصات الثلاثة (تويتر وفيسبوك وإنستغرام) 378.7 مليون متابع.

شاهد الفيديو:

ويحصل رونالدو على 400 ألف دولار مقابل نشر صورة له على "إنستغرام"، و230 ألف مقابل كل تغريدة على "تويتر"، في وقت أضاف أكثر من مليوني متابع إلى حسابات التواصل بنادي يوفنتوس الإيطالي بعد ساعات قليلة من ارتداءه قميص "السيدة العجوز" قادماً من ريال مدريد الإسباني الذي بدوره خسر مليون متابع خلال 24 ساعة بحسب (تيفو فوتبول الإيطالية للإحصاءات)، ما يعكس قيمة تأثير اللاعب على "الشبكة" والذي يوازي عطاءه في الملعب.

"الإمارات اليوم" وبالتزامن مع تحقيق تجريه بعنوان: "سوشيال الكرة العربية.. أهداف ضائعة وشبكة بلا حارس"، رصدت ترتيب العشرة الأوائل الأكثر متابعة وحصداً للأموال على مواقع التواصل الاجتماعي من نجوم كرة القدم، وذلك عبر الفيديو التالي: