الشوط الاول ميلان يتعادل مع اودينيزي في الدوري الايطالي

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الأحد 25 أغسطس 2019

في المباراة التي أقيمت على استاد فريولي ، بدا ميلان كضيف أكثر هيمنة من أجل الوصول إلى النقاط الكاملة على أمل أن يكون قادراً على إعطاء بداية حلوة للمدرب ماركو جيامباولو.



سجل اللاعب Rossoneri امتلاكه للكرة بما يصل إلى 59٪ حتى الدخول في الدقيقة الأربعين ، لكن لسوء الحظ ، فإن امتلاك الكرة التي يملكونها لا يتناسب بشكل مباشر مع الفرص التي يحصلون عليها.

في المجموع ، كانت هناك طلقة واحدة فقط تم إطلاقها بنجاح من قِبل ميلان ، ولم يؤد أي منها إلى هدف خوان موسو.

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جاءت فرصة ميلان الأولى في الدقيقة الخامسة ، حيث حاول هاكان كالهانوغلو تمرير ريكاردو رودريغيز في منطقة الجزاء ، لكن صليبه كان لا يزال من الصعب الوصول إليه.

بعد عشرين دقيقة ، حصل Piatek على فرصة بعد تلقي تمريرة من Fabio Borini ، لكن المدافع Troost-Ekong اكتسح الكرة بسرعة بضربة نظيفة.

حتى دخول اللاعب في الدقيقة 30 ، فإن الفرص التي حصل عليها الفريقان دائمًا ما تكون في وسط الملعب والتي تزدحم فيها لاعبي خط الوسط ميلان وأودينيزي ، لم تتغير درجة النظارات حتى دخول الدقائق الأخيرة.

قبل نهاية الشوط الأول ، يمكن أن تعطي أودينيزي مفاجأة. تم ارتكاب خطأ عن طريق Donnarumma الذي خرج من الشباك لرمي الكرة ، لكن الجلد المستدير سقط بدلاً من ذلك على أقدام Kevin Lasagna الذي فتح النار فورًا على Donnarumma.