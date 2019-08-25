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الأحد 25 أغسطس 2019
ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الاسباني لكرة القدم، تمكن نادي ريال سوسييداد من تحقيق فوزًا مهمًا في المباراة التي استضافه بها نظيره ريال ماريوركا، وانتهت هذه المواجهة بنتيجة 1 – 0.
انتهى الشوط الاول لهذا اللقاء بالتعادل السلبي، بينما تمكن فريق الضيوف من افتتاح التسجيل في الدقيقة 83 عن طريق اللاعب مارتن اوديغاردـ، وذلك بعد ان تلقى تمريرة حاسمة من زميله كريستيان بورتوغيس، ليقود المباراة الى بر الامان ويمنح فريقه فوزه الاول ضمن منافسات هذه البطولة.
وفي مباراة اخرى، اكتفى فريق اسبانيول بالتعادل السلبي خلال المباراة التي جمعته امام ديبورتيفو الافيس على ملعب مينديزوروزا معقل الاخير.
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كانت هذه تفاصيل خبر ريال سوسيداد يقتنص فوز قاتل.. واسبانيول وديبورتيفو الافيس يتعدلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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