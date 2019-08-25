يوفنتوس يتخذ قرار مهم بشأن بيع حارس الفريق

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الأحد 25 أغسطس 2019
قرر يوفنتوس تأجيل بيع حارسه ماتيا بيرين، هذا الصيف، والتفكير في بيعه الشتاء المقبل، مع فتح سوق الانتقالات في شهر يناير/كانون الثاني.
وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس كان يخطط لبيع بيرين هذا الصيف، خاصة بعد استعادة خدمات حارسه جيانلويجي بوفون.
وبالفعل كان بيرين على وشك الانتقال لصفوف بنفيكا، حيث تم الاتفاق على كل شيء، بما في ذلك الشروط الشخصية للاعب في عقده مع النادي البرتغالي، لكن ما تسبب في فشل الصفقة، هو الاختبار الطبي الذي خضع له بيرين، وأثبت أنه مصاب.
وقرر يوفنتوس تأجيل بيع اللاعب، إلى يناير المقبل، خاصة وأن الوقت المتبقي في فترة القيد في أوروبا لم يعد كافيًا لشفائه من الإصابة، وبالتالي سيسقط في كل اختبار طبي سيخضع له.
كما يشكل سيعر بيرين (8 ملايين يورو) مشكلة بالنسبة للأندية الراغبة في ضمه.
كما رفض يوفنتوس طلب بنفيكا بالحصول على اللاعب بنظام الإعارة، حيث لم يلق هذا الطلب قبول السيدة العجوز.
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