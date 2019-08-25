فيراتي يكشف موعد الرحيل أو البقاء في باريس سان جيرمان

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الأحد 25 أغسطس 2019
كشف لاعب وسط باريس سان جيرمان ماركو فيراتي أنه لا يعلم ما إذا كان سيوقع عقدًا جديدًا مع النادي أم لا.
وفي مقابلة أجراها مع Le Parisien، تحدث عن وضعه الحالي وقال: "كنت دائمًا أتحمل المسؤوليات، منذ وصولي في عام 2012، على الرغم من أنني كنت شابًا صغيرا. أشعر بأنني مهم بالنسبة لهذا الفريق، أريد المساعدة لأخذ خطوة للأمام، خاصة في دوري الأبطال".
وعن إحتمال توقيعه عقد جديد، قال: "لا أعرف، هذا يعتمد على النادي. لكن اليوم يجب على النادي التفكير في شيء آخر، فقد اقترب إغلاق سوق الانتقالات. إذا كانوا يريدون مني أن أبقى هنا، لن يكون الاتفاق صعبا".
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