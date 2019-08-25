بالفيديو.. أهداف وملخص مباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم فى الدورى الانجليزي

Advertisements

الأحد 25 أغسطس 2019

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم ضمن ماتشات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي، حيث يحل السيتي ضيفاً ثقيلاً على فريق بورنموث على ملعبه ووسط جماهيره في واحدة من أكثر أهمية المباريات التي ينتظرها محبين السيتي.



تشكيل مانشستر سيتي اليوم أمام بورنموث حارس المرمي: إيديرسون مورايش الحراسة: أوليكساندر زينتشينكو – إيميريك لابورتي – نيكولاس أوتامندي – كايل وولكر الوسط: كيفين دي بروين – رودريجو هيرنانديز – إلكاي جوندوجان الهجوم: رحيم ستيرلينج – سيرجيو أجويرو – برناردو سيلفا نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث سوف تكون معكم ن أثناء النص لمتابعة نتيجة ماتش مانشستر سيتي وبورنموث اليوم في إطار مباريات الجولة الثالثة.

من بطولة الدوري الإنجليزي وسط مواصلة إعلامية وجماهيرية عظيمة.

قد تشاهد: ملخص مباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم مستهل مباراة مانشستر سيتي وبورنموث الآن.

المبتغى الأول لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول عن طريق سيرجيو أجويرو.

وتصبح نتيجة ماتش مانشستر سيتي وبورنموث الآن هي تقدم السيتي من أجل دون رد.

هيمنة هائلة من السيتي على مجريات الاجتماع في أعقاب تسجيل الهدف الأول، ومحاولات من لاعبي السيتي لتسجيل المبتغى الثاني لضمان تقصي الفوز، والحصول على نقاط المباراة.

الهدف الثاني للسيتي من خلال رحيم سترلنج في الدقيقة 43، وتصبح نتيجة الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وبورنموث هي تقدم السيتي بثنائية دون رد.

Advertisements

هاري ويلسون يسجل الهدف الأول لبورنموث في الدقيقة 3 من القت بدل الضائع، وتصبح النتيجة 2-1 لصالح مانشستر سيتي.

نهاية الشوط الأول من المباراة بتقدم السيتي على بورنموث بهدفين في مقابل مقصد.

بداية أحداث نصف المباراة الثاني من الماتش وسط ترقب هائل من جميع عاشقين ومحبي السيتي للتعرف عما ستسفر عنه نتيجة ذلك اللقاء.

أجويرو يسجل الهدف الثالث للسيتي والثاني أثناء تلك الماتش في الدقيقة 63، وتصبح النتيجة 3-1، ويقترب السيتي من تقصي نقاط الماتش.

عاقبة المباراة بفوز مانشستر سيتي على بورنموث بثلاثة غايات في مقابل هدف واحد.