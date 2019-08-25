دافيد سيلفا يصل لمباراته الـ 400 مع السيتيزنس

Advertisements الأحد 25 أغسطس 2019 تمكن نجم نادي ​مانشستر سيتي​ الانكليزي ​دافيد سيلفا​ من الوصول الى المباراة رقم 400 في مسيرته مع بطل ​الدوري الإنكليزي​ بالتواجد في تشكيلة المباراة التي جمعت فريقه امام ​بورنموث​ ضضمن منافسات الجولة الثالثة من البريميرليغ.

Advertisements وشارك اللاعب في 400 مباراة بجميع البطولات من بينها 51 لقاءًا في دوري أبطال أوروبا و12 في الدوري الأوروبي و285 في الدوري الإنكليزي بجانب 4 لقاءات الدرع الخيرية و29 مباراة في كأس الاتحاد و16 في كأس الرابطة. وسجل سيلفا 71 هدفًا وصنع 130 خلال مسيرته الطويلة برفقة السيتزنس. Advertisements

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