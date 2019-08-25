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رغم غيابه امام بيتيس ميسي بخير
الأحد 25 أغسطس 2019
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رغم غيابه امام بيتيس ميسي بخير
تلقى نادي برشلونة الاسبامي انباءاً سارة بشأن نجمه الاول ليونيل ميسي قائد الفريق، وذلك رغم غيابه عن مواجهة ريال بيتيس في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.
وبحسب تقارير صحف اوروبية، فان ميسي لا يعاني من أي إصابة إضافية إلا أنّ طبيب الفريق فضّل منحه راحة اضافية.
وسيعود هداف برشلونة التاريخي إلى التدريبات الجماعية لمواجهة خيتافي ضمن الجولة الثالثة من الليغا.
يذكر أنّ أنطوان غريزمان سيقود هجوم البلوغرانا، حيث يتطلع الفرنسي الدولي لتسجيل اولى اهدافه بقميص الفريق.
يذكر ان العملاق الكتالوني خسر أول مباراة في الليغا ضد أتلتيك بلباو بنتيجة 1-0.
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