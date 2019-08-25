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رغم غيابه امام بيتيس ميسي بخير

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رغم غيابه امام بيتيس ميسي بخير 0 تبليغ

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رغم غيابه امام بيتيس بخير

الأحد 25 أغسطس 2019

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رغم غيابه امام بيتيس ميسي بخير

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رغم غيابه امام بيتيس ميسي بخير

تلقى نادي ​​ الاسبامي انباءاً سارة بشأن نجمه الاول ليونيل ميسي قائد الفريق، وذلك رغم غيابه عن مواجهة ريال ​بيتيس​ في الجولة الثانية من .

وبحسب تقارير صحف اوروبية، فان ميسي لا يعاني من أي إصابة إضافية إلا أنّ طبيب الفريق فضّل منحه راحة اضافية.

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وسيعود هداف برشلونة التاريخي إلى التدريبات الجماعية لمواجهة خيتافي ضمن الجولة الثالثة من الليغا.

يذكر أنّ أنطوان غريزمان سيقود هجوم البلوغرانا، حيث يتطلع الفرنسي الدولي لتسجيل اولى اهدافه بقميص الفريق.

يذكر ان العملاق الكتالوني خسر أول مباراة في الليغا ضد أتلتيك بلباو بنتيجة 1-0.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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