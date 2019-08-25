الجونة المصري يشكر سفير البلاد في سلوفينيا

Advertisements الأحد 25 أغسطس 2019 وجه نادي الجونة المصري الشكر للسفير يوسف مكاوي، سفير جمهورية مصر العربية في دولة سلوفينيا، على مجهوداته في تسهيل إقامة معسكر الفريق للإعداد للموسم الجديد.

Advertisements والتقى مسؤولو نادي الجونة السفير يوسف مكاوي وأهدوه قميص الفريق موقعا من نجوم الجونة. وانطلق معسكر الجونة في سلوفينيا منتصف أغسطس الحالي ويستمر حتى التاسع والعشرين من الشهر ذاته. Advertisements

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