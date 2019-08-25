بوتشيتينو يستعين بـ سون واريكسن بديلا

Advertisements الأحد 25 أغسطس 2019 ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الإنكليزي الممتاز، يستضيف ​توتنهام​ فريق ​نيوكاسل​ على ملعبه.

وجاءت تشكيلة السبيرز على الشكل التالي: لوريس – والكر بيترز – ألديرفيرلد – سانشيز – داني روز – هاري وينكس – سيسوكو – لوكاس مورا – لاميلا – سون – هاري كاين. البدلاء: فيرتونغين – داير – جيوفاني – إريكسن – باولو – سكيب – بن Advertisements تشكيلة نيوكاسل: دوبرافكا – كرافث – شار – لاسيليس – بول – مات ريتشي – هايدن – لونغستاف – ساينت ماكسيمين – ألميرون – جويلنتون البدلاء: دارلو – مانكيلو – فرنانديز – ويليمز – شيلفي – أتسو - موتو Advertisements

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