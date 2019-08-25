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شكرا لقرائتكم الزمالك يكشف أسباب غياب طارق حامد أمام ديكاداها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأكد مصدر داخل الزمالك أن غياب طارق حامد عن المباراة الأولى أمام ديكاداها فى الذهاب أمر معلن مسبقا إن قرار الجهاز الفنى للفريق كان بإراحته من تلك المباراة وليس به أزمة لمشاركاته المتتالية فى الموسم الماضى سواء مع الفريق أو المنتخب الوطنى.
وبعد مباراة الذهاب للزمالك أمام ديكاداها كان من المتوقع أن يتم تجهيز طارق حامد للمشاركة فى العودة أمام الفريق الصومالى خاصة إنها ستكون أفضل تجهيز له لمواجهة الفريق الأبيض الهامة أمام مصر المقاصة فى دور ربع النهائى بكأس مصر ولكن جاء غيابه مام ديكاداها فى العودة ليثير مزيدا من الغموض حول أسباب غيابه عن الفريق الأبيض خاصة أن الدولى التونسى فرجانى ساسى زميله بالفريق عاد مؤخرا من إجازته وشارك فى التدريبات فى مدة زمنية أقل من طارق حامد وتواجد فى التشكيل الأساسى للفريق وتم استبعاد حامد ليزيد مزيدا من الغموض والتساؤلات.
وكشف المصدر أن كل ما فى الأمر بأن طارق حامد قبل لقاء ديكاداها فى العودة اشتكى من إصابة فى العضلة الأمامية وخاض تدريبات تأهيلية فى الجيمانزيوم لذلك لم يتم ضمه لقائمة اللقاء الأخير.
ومن المقرر أن يقوم جهاز الزمالك بتجهيز طارق حامد خلال الفترة الجارية لمواجهة المقاصة، التى ستقام يوم الأربعاء، على استاد برج العرب، خاصة إنه أحد العناصر الأساسية بالفريق الأبيض.
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