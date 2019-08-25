شكرا لقرائتكم بيراميدز يجدد فوزه على أيتوال الكونغولى بهدف دون رد ويتأهل بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب بيراميدز على على نظيره أيتوال الكونغولى بهدف دون رد فى جولة الإياب التى جرت بالكونغو ضمن فاعليات مباريات دور الـ64 للكونفيدرالية الأفريقية ليتأهل بيراميدز لدور الـ32 للبطولة .

واقتنص هدف المباراة إسلام عيسى فى الدقيقة 32 من كرة عرضية في الجانب الأيمن لإيريك تراوري، استقبلها اللاعب وحولها دخل المرمى.

وجاءت سيطر بيراميدز في بداية اللقاء، وظهرت الخطورة مبكرا، بعدما أهدر إيريك تراوري فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة عشر، وفي الدقيقة الحادية والعشرين، أجرى الفرنسي سباسيتيان ديسابر المدير الفني للفريق تغييرا اضطراريا بخروج عبد الله بكري ونزول أحمد أيمن منصور للإصابة.

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وفي الدقيقة 32، سجل إسلام عيسى الهدف الأول، من كرة عرضية في الجانب الأيمن لإيريك تراوري، استقبلها اللاعب وحولها دخل المرمى.

وواصل بيراميدز السيطرة على مجريات اللقاء، وعاد إيريك ترواري وأهدر انفرادا تاما بالمرمى في الدقيقة 36، ولكن حارس الفريق المضيف نجح في إنقاذ الفرصة، وواصل الحارس إنقاذ الفرص بعدما تصدى لضربة رأس قوية من إسلام عيسى بعد عرضية رجب بكار المتقنة من الجانب الأيمن.

وفى الشوط الثانى نجح لاعبو بيراميدز فى تامين الخط الخلفى وبناء الهجمات من منطقة وسط الملعب التى امتلكها الفريق نظرا لتواجد العديد من عناصر الخبرة واعتمدوا على الهجمات المرتدة التى مثلت خطورة على مرمى المنافس حتى نجح الفريق فى اقتناص الفوز والصعود لدور الـ32 للبطولة .