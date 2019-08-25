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ميتشو يطلب من مساعديه تقريرا عن مصر المقاصة قبل مواجهة الكأس...

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جدة - عمرو شويل بدأ الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، فى دراسة نادى المقاصة وطلب من مساعديه أيمن عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف، تقريرا مفصلا عن مصر المقاصة من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف قبل المباراة التى ستجمعهما فى بطولة كأس مصر.

 

ويرغب ميتشو فى التعرف على كل كبيرة وصغيرة بفريق المقاصة، خاصة وأن المباراة لا تحتمل التجارب كونها فى بطولة كأس مصر، وسيتم إقصاء الخاسر من البطولة.

 

ويواجه الزمالك فريق المقاصة فى المباراة التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

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