شكرا لقرائتكم ميتشو يطلب من مساعديه تقريرا عن مصر المقاصة قبل مواجهة الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويرغب ميتشو فى التعرف على كل كبيرة وصغيرة بفريق المقاصة، خاصة وأن المباراة لا تحتمل التجارب كونها فى بطولة كأس مصر، وسيتم إقصاء الخاسر من البطولة.
ويواجه الزمالك فريق المقاصة فى المباراة التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.
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