شكرا لقرائتكم هل يؤثر إلغاء الهبوط على الفرق المصرية المشاركة فى أفريقيا؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جاء حكم اللجنة الاستشارية بـمركز التسوية والتحكيم الرياضى بوقف تنفيذ ترتيب نتائج الدورى الممتاز لعام 2018/2019 وما يترتب عليه من آثار مع إبقاء الأندية الثلاثة بموسم 2019/2018، ليثير المزيد من اللغط حول مصير الأندية المصرية المشاركة فى البطولات الأفريقية دورى الأبطال والكونفدرالية.

ويشارك قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال وقطعا معا تذكرة التأهل لدور الـ32، فيما يشارك ناديى المصرى وبيراميدز فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

كانت فرق الداخلية، بتروجت والنجوم هبطت رسمياً إلى دورى القسم الثانى بعد أن استقرت الثلاث فرق فى قاع جدول مسابقة الدورى العام للموسم الماضى.

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وكشف مصدر بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم أن الكاف لن يتأثر بإلغاء الهبوط أو الغاء مسابقة الدورى المصرى الموسم الماضى، وأن الفرق التى تمثل مصر ستستمر فى مشوارها القارى لآن الغاء الهبوط هو شأن داخلى يخص الاتحاد المصرى.

تابع المصدر أن اتحاد الكرة المصرى هو من يرشح ممثليه فى البطولات القارية، ولا وجود لأثار سلبية لقرار اللجنة الاستشارية بـمركز التسوية والتحكيم الرياضى على بطولتى دورى الأبطال والكونفدرالية.