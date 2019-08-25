شكرا لقرائتكم إلغاء الهبوط.. مفاجأة النصف الثانى من القرار تبقى الوضع على ما هو عليه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إلغاء الهبوط يواجه المجهول

فجر مصدر بمركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية مفاجأة بشأن قرار إلغاء الهبوط فى بطولة الدورى المصرى، والذى أصدره المركز اليوم. كانت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية قد أصدرت حكما بإلغاء الهبوط فى بطولة الدورى بناء على الدعوى التى أقامتها أندية بتروجت والداخلية والنجوم، على خلفية هبوطهما فى الموسم الماضى. Advertisements هل يذهب قرار إلغاء الهبوط أدراج الرياح

وجاء نص الحكم بأحقية مشاركة الأندية الثلاثة فى بطولة الدورى فى الموسم الجديد لحين الفصل فى الجانب الموضوعى من الدعوى. الغاء الهبوط .. وقال المصدر إن الحكم بإلغاء الهبوط ليس قرارا نهائيا، بل هناك درجات أخرى من التقاضى، حيث جاء الحكم الأول فى الشق المستعجل، بقبول الدعوى شكلا. أما الشق الموضوعى فيأخذ فترة أطول للفصل فيه، ووقتها يصدر قرار بعد دراسة الجانب الموضوعى من الدعوى ، إما بتأكيد الحكم الاول أو إلغاءه ، وبعد ذلك يكون هناك درجة تقاضى أخرى، وهى الطعن على قرار الحكم فى الجانب الموضوعى من الدعوى.

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