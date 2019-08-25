شكرا لقرائتكم الترسانة: الاختبارات الصيفية شهدت حضور 10 آلاف لاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد سالم عضو مجلس إدارة الترسانة والمشرف على قطاع الناشئين توفير كافة الامكانيات لمدربى القطاع من اجل تنفيذ طموحات الادارة فى المنافسة على البطولات فى المنطقة الجيزة والقطاعات والجمهورية.

وأضاف المشرف على قطاع الناشئين أن الترسانة استقبل فى الاختبارات الصيفية الاخيرة اكثر من 10 آلاف لاعب يطمح فى اللعب بصفوف الشواكيش ، وتمت الاختبارات بشفافية بدون اى مجاملات تحت أشراف رموز الكرة بالنادى ومدربى القطاع وتم ضم بعض المواهب التى نالت الاعجاب.

وكشف سالم أن فكرة تكوين فريق أمل للترسانة مستمرة وستلقى أهتمام اكبر فى ظل الدعم الكامل لفريق الكرة الاول الذى يقوده علاء ميهوب المدير الفنى وكريم شحاتة مدير الكرة، والعمل والسعى لجعل قطاع الناشئين خط الامداد الرئيسى للفريق الأول بتصعيد أفضل العناصر ودائما الشواكيش يعتمدون على أبنائهم.