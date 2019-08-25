شكرا لقرائتكم الرباعة المصرية هبة أحمد تفوز بميداليتين فضيتين فى رفع الأثقال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجت الرباعة المصرية هبة أحمد بميداليتين فضيتين فى منافسات رفع الأثقال بوزن 49 كجم لتضيف ميداليتين للبعثة المشاركة فى دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب. ونجحت الرباعة المصرية فى تحقيق الفضة فى الكلين برفع ثقل وزنه 93 كجم وفى المجموع بإجمالى 162 كجم، لتحصد الفضية بينما جاءت فى منافسات الخطف فى الترتيب الرابع برفع ثقل وزنه 69 كجم. وبدأت اليوم منافسات رفع الأثقال بصالة النهضة بمدينة الرباط عاصمة المغرب الإدارية.

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