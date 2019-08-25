شكرا لقرائتكم عضو اتحاد اليد: ناشئو المنتخب فتحوا مدرسة تنافس أوروبا على البطولات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمود العدل عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة الطبية بالاتحاد العربى للعبة، أن أحفاد الفراعنة أعلنوا عن مدرسة جديدة عالمية فى كرة اليد باسم مصر أصبحت تنافس المدارس الأخرى الأوروبية.

وأكد العدل أن دول العالم أصبحت تدرس هذه المدرسة الفرعونية التى تفوقت على إسبانيا وفرنسا وألمانيا، بعدما حصل الناشئون على لقب كأس العالم بمقدونيا ومن قبله منتخب الشباب قدم عروضا مبهرة وحصد برونزية مونديال إسبانيا.

وأوضح العدل أن اتجاه الأنظار فى العالم كله حاليا للمدربين المصريين والإداريين المصريين وأطباء الطب الرياضى من أبناء المحروسة ، لما حققوه من نجاح فى الحفاظ على اللياقة البدنية وظهر تفوق لاعبى مصر على أقرانهم والتأكد من وجود شغل علمى احترافى جديد.