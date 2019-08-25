شكرا لقرائتكم لجنة الخماسية باتحاد الكرة تقرر تقديم طعن ضد إلغاء الهبوط فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على تقديم طعن ضد قرار مركز التسوية والتحكيم، بإلغاء الهبوط فى الدورى الموسم الماضى.

وقال مصدر باللجنة الخماسية: "ننتظر وصول الصيغة التنفيذية للحكم وحيثياته، حتى نكلف اللجنة القانونية بالجبلاية، بتقديم طعن وكذلك كل المستندات التى تفيد بأن الدور الموسم الماضى مر بظروف استثنائية"، مضيفا أن القرار الصادر اليوم غير ملزم ولن يتم تنفيذه.

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وأصدرت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى، حكمًا عاجلاً بوقف تنفيذ ترتيب نتائج الدورى الممتاز لعام 2018/2019 وما يترتب عليه من آثار، مع إبقاء الأندية الثلاثة بموسم 2019/2018.

وهبطت فرق الداخلية بتروجت والنجوم رسميًا إلى دورى القسم الثانى، بعدما استقرت فى قاع جدول مسابقة الدورى العام للموسم الماضى.

واحتل فريق الداخلية بتروجت المركز الـ16 فى جدول المسابقة برصيد 35 نقطة، فيما احتل فريق الداخلية المركز الـ17 برصيد 27 نقطة، وفى المركز الأخير جاء فريق النجوم برصيد 26 نقطة.