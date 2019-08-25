شكرا لقرائتكم بيراميدز يتقدم على ايتوال دو كونجو بإياب دور الـ64 الإفريقي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل بيراميدز، هدف التقدم على مضيفه إيتوال دو كونجو ، في المباراة المقامة بينهما في إياب الدور التمهيدي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

سيطر بيراميدز في بداية اللقاء، وظهرت الخطورة مبكرا، بعدما أهدر إيريك تراوري فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة عشر، وفي الدقيقة الحادية والعشرين، أجرى الفرنسي سباسيتيان ديسابر المدير الفني للفريق تغييرا اضطراريا بخروج عبد الله بكري ونزول أحمد أيمن منصور للإصابة.

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وفي الدقيقة 32، سجل إسلام عيسى الهدف الأول، من كرة عرضية في الجانب الأيمن لإيريك تراوري، استقبلها اللاعب وحولها دخل المرمى.

وواصل بيراميدز السيطرة على مجريات اللقاء، وعاد إيريك ترواري وأهدر انفرادا تاما بالمرمى في الدقيقة 36، ولكن حارس الفريق المضيف نجح في إنقاذ الفرصة، وواصل الحارس إنقاذ الفرص بعدما تصدى لضربة رأس قوية من إسلام عيسى بعد عرضية رجب بكار المتقنة من الجانب الأيمن.