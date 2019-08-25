شكرا لقرائتكم ميتشو يعيد محمد عواد لحراسة الزمالك أمام المقاصة فى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو، إعادة محمد عواد لحراسة عرين الفريق الكروى الأول، فى المباراة المقبلة أمام مصر المقاصة، بعد أن تواجد على مقاعد البدلاء فى لقاء ديكاداها.

وكان محمد أبو جبل تولى حراسة عرين الزمالك فى لقاء ديكاداها الصومالى، بإياب دور الـ64 بدورى أبطال أفريقيا، التى جمعتهما أمس السبت، على استاد برج العرب، وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 6/0.

ومن المنتظر أن يعود محمد عواد لحراسة عرين الفارس الأبيض فى مواجهة مصر المقاصة التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد فوزه على نظيره ديكاداها الصومالى، بسداسية دون رد، فى مباراة إياب دور الـ64 التى جمعت بينهما مساء السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الأبيض بسباعية دون رد، ليتأهل إلى الدور التالى بمجموع مباراتى الذهاب والعودة 13 / 0 ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، والعودة في القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر القادم.