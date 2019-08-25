شكرا لقرائتكم الداخلية وبتروجت والنجوم يعقدون مؤتمرا صحفيا بعد قرار إلغاء الهبوط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينظم أندية بتروجت والنجوم والداخلية مؤتمرا صحفيا خلال أيام للإعلان عن الموقف الذى سيتخذونه بعد الحصول على حكم بإلغاء الهبوط للقسم الثانى .

كانت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى أصدرت حكمًا عاجلاً اليوم بوقف تنفيذ ترتيب نتائج الدورى الممتاز لعام 2018/2019 وما يترتب عليه من آثار، مع إبقاء الأندية الثلاثة بموسم 2019/2018 .

وقد أكد مصدر مسئول ببتروجت أن الأندية الثلاثة سوف تقوم باتخاذ قرار موحد يخدم مصالحها بعد الحصول على حكم يؤيد بقاء الفرق الثلاثة بالدورى خاصة وأن مسابقة الدورى شابها العوار نظرا لعدم تحقيق تكافؤ الفرص بين أندية الدورى وإقامة المباريات لخدمة بعض الأندية الاخرى وهو ما ظهر جليا فى الأسابيع الثلاثة الأخيرة التى تحتم إقامة اللقاءات فى نفس التوقيت وهو ما لم ينفذ بالدورى .