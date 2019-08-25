شكرا لقرائتكم إلغاء الهبوط .. مباراة الأهلى والمقاولون أحد أسباب قرار مركز التسوية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعتبر مباراة الأهلى والمقاولون العرب أحد أسباب إلغاء الهبوط فى الدورى المصرى، بعدما أصدرت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي حكما عاجلا بوقف تنفيذ ترتيب نتائج الدوري الممتاز لعام 2018/2019 وما يترتب عليه من آثار مع إبقاء الأندية الثلاثة بموسم 2019/2018.

كانت فرق الداخلية، بتروجت والنجوم هبطت رسمياً إلى دوري القسم الثاني بعد أن استقرت الثلاث فرق في قاع جدول مسابقة الدوري العام للموسم الماضي.

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واحتل فريق الداخلية بتروجت المركز الـ16 في جدول المسابقة برصيد 35 نقطة، فيما احتل فريق الداخلية المركز الـ 17 برصيد 27 نقطة، وفي المركز الأخير جاء فريق النجوم برصيد 26 نقطة.

وكان أحد أسباب إلغاء الهبوط هو مطالبة إدارة بتروجت فى خطاب رسمى بإقامة مباراة المقاولون والأهلى فى الثالث من يونيو الماضى، لكن المباراة تم تأجيلها لبعد أمم أفريقيا ولُعبت فى نهاية يوليو الماضى.